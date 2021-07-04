بالأسماء .. وصول 4 مصابين في حادث إلى مستشفى الحامول المركزي

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تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفرالشيخ إخطارا من مستشفي الحامول المركزي فجر اليوم بوصول ٤ أفراد مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم موتوسيكل في توك توك، وجار إسعافهم بالمستشفي وهم:

١ - يوسف شوقي عبدالعزيز ١٤ سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

٢ - يوسف على الششتاوي ١٨ سنة الحامول كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

٣- علي أحمد بكر ٢٠ سنة الحامول جرح قطعي بالوجه وكدمات بالصدر.

٤- أحمد طارق العيسوى ١٧ سنة الحامول اشتباه كسر باليد اليسرى.

وأضاف الأخطار بأن جميع الحالات مستقرة وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة لهم.