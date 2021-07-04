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استمرار حملات النظافة بسيدي سالم بكفر الشيخ

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استمرار حملات النظافة بسيدي سالم بكفر الشيخ استمرار حملات النظافة بسيدي سالم بكفر الشيخ

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‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتشليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والقن، والبلاصي، والقصابي.

المصرى اليوم

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