تعليم المنوفية : بدء توزيع خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة

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صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن اليوم الأحد سيتم توزيع خطابات الندب على المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 مضيفا أنه تقرر اعتبارا من غد الاثنين الموافق 5-7-2021 إلى يوم الاربعاء الموافق 7-7-2021 استقبال المعلمين والمعلمات الراغبين في الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال الثانوية العامة هذا العام والذين صدرت لهم بالفعل خطابات الندب لأعمال الملاحظة والمراقبة في لجان سير الامتحانات وذلك بمقر مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم بدء من التاسعة صباحا ووفقا للشروط التي حددتها الإدارة العامة للامتحانات مناشدا جميع المعلمين الراغبين في التقدم بالاعتذار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على عدم التزاحم أمام لجنة قبول الاعتذارات حرصا على سلامة الجميع .

وقال سويد أن من أهم هذه الشروط: الحصول على تقرير من قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، وتقديم ما يثبت أن المعلم المنتدب في أجازة بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، أو العمل طبقا لنسبة عجز 5%، أو وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

«وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام). أو أن الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل) بالإضافة إلى ندب الزوجين لأعمال الامتحانات حيث يقبل اعتذار أحدهما فقط واخيرا الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية».