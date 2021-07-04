«تعليم الإسكندرية»: بدء تلقى اعتذارات مراقبي الثانوية غداً و تجهيز 16 استراحة للملاحظين (صور)

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أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، المقرر انعقادها اعتبارا من 10 يوليو الجارى، والتى تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه جرى تجهيز 16 استراحة بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية من الإدارة التعليمية الثمانية (رجال وسيدات)، على أن تكون مخصصة المراقبين الأوائل ورؤساء اللجان القادمين من خارج المحافظة فقط، وتوفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح و ثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات.

وأوضح «سعد»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تسليم الطلاب ارقام الجلوس الخاصة بهم، على أن يتم تسليم جميع المراقبين جوابات الانتدابات اعتبارا من غداً الاثنين بمدرسة شدوان الثانوية بنين، وتقوم لجنة الاعتذارات بقبول حالات الاعتذارات بداية من يوم الاثنين وحتى الاربعاء، وفقا للضوابط المعمول بها مشددا على ضرورة الالتزام بضوابط الوزارة بشأن كثافة اللجان الامتحانية وعدم حيازة أجهزة المحمول داخل اللجان وتفعيل القانون ومنع كافة وسائل الغش الإلكترونى.

وأكد على أنه تم تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وعددها 113 لجنة موزعة على الإدارات الفرعية، وتم تجهيز وإعداد الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة، فضلا عن متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات بها من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا وتوفير التعقيم والمواد المطهرة والكمامات الطبية لجميع الأفراد المتواجدين باللجان، وتخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان والكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول للجان وتكثيف أعمال التطهير المستمر وتزويد اللجان بالمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان كما تم الانتهاء من عمل الصيانة الفورية لجميع طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتعبئة الفارغ منها.

وشدد على تفعيل توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء الوحدات المحلية والتأمين الصحي والحماية المدنية والأجهزة الأمنية، والعمل على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف بمحافظة الاسكندرية، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجان ومحيط المدارس التي بها لجان بمعرفة لجان الشرطة وتم تزويد اللجان صندوق إسعافات أولية، وتواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة في وضع الإستعداد فى حالة الاحتياج وكذا سيارة حماية مدنية خارج اللجنة وجاهزية معدات الإطفاء خلال فترة انعقاد اللجان لمواجهة اية حرائق، بالاضافة إلى انه تم التنسيق بين الأحياء والإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس التي بها لجان وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين حولها.

"تعليم الإسكندرية": بدء تلقى اعتذارات مراقبى الثانوية العامة غداً و تجهيز 16 استراحة للملاحظين (صور)

"تعليم الإسكندرية": بدء تلقى اعتذارات مراقبى الثانوية العامة غداً و تجهيز 16 استراحة للملاحظين (صور)

"تعليم الإسكندرية": بدء تلقى اعتذارات مراقبى الثانوية العامة غداً و تجهيز 16 استراحة للملاحظين (صور)

"تعليم الإسكندرية": بدء تلقى اعتذارات مراقبى الثانوية العامة غداً و تجهيز 16 استراحة للملاحظين (صور)