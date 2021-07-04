أخبار عاجلة

"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل -
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة -
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مطالبة برلمانية للحكومة بالترويج لقانون «المشروعات»: نقلة كبيرة للقطاع الموازى

Print
مطالبة برلمانية للحكومة بالترويج لقانون «المشروعات»: نقلة كبيرة للقطاع الموازى مطالبة برلمانية للحكومة بالترويج لقانون «المشروعات»: نقلة كبيرة للقطاع الموازى

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالترويج لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن التشريع يُعد نقلة كبيرة بشأن القطاع الموازى، فهو يهدف في المقام الأول لدمج هذا الكيان الكبير الذي يعمل بعيدا عن الرقابة في المنظومة الرسمية للدولة لتتمتع بكافة الحقوق والواجبات ومن ثم تتحقق فلسفة التشريع على الأرض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ويعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ومن هذا المنطلق على الوزارات المعنية بتطبيق القانون عمل حملة دعائية لتعريف المواطنين بالقانون وآليات التطبيق على الأرض.

وتابع:«كما أن القانون تضمن نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وكافة هذه المزايا والتيسيرات والتسهيلات في حاجة لإلقاء المزيد من الضوء عليها وألا يقتصر الأمر على خروج التشريع ولائحته التنفيذية للنور فحسب ولكن يجب أن يكون هناك آلية وخطة للترويج للقانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في شرح مزايا القانون والتيسيرات والتسهيلات للمواطنين، بالإضافة للأحزاب، والإعلام عليه دور كبير في الترويج لقانون أيضا، وأخيرا آلية التطبيق على الأرض بعيدا عن الروتين وضرورة ميكنة الحصول على الخدمات لتشجيع المواطنين على الإقبال على الترخيص وتقنين الأوضاع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)