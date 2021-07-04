أخبار عاجلة

"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل -
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة -
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 يوليو 2021

Print
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 يوليو 2021 الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعر الذهب بالكويت ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الاحد 4- 7- 2021، ووصل سعر «أوقية» الذهب بالكويت اليوم الأحد لمبلغ 539،75 دينار كويتي أي ما يعادل 1787،48 دولار أمريكي، بينما وصل سعر «الجنيه الذهب» لسعر 138،83 دينار كويتي بما يعادل 459،75 دولار أمريكي.

في الكويت صباح اليوم الاحد 4 ــ 7 ــ 2021

وباستعراض الذهب في الكويت صباح اليوم الاحد 4- 7- 2021 ، حسب أخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،35 دينار كويتي، ويقابله 57،47 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15،91 دينار كويتي، مقابل 52،68 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15،19 دينار كويتي، مقابل 50،29 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13،01 دينار كويتي، ويقابله 43،10 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 539،75 دينار كويتي، مقابل 1787،48 دولار أمريكي.

وسجل سعر «الجنيه الذهب» لسعر 138،83 دينار كويتي بما يعادل 459،75 دولار أمريكي.


 اقرأ أيضًا للمقارنة:

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 1- 7- 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» بمعرض الكتاب.. أسعارها من 100 قرشا لـ20 جنيها

تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» بمعرض الكتاب.. أسعارها من 100 قرشا لـ20 جنيها

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية