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سجل سعر الذهب بالكويت ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الاحد 4- 7- 2021، ووصل سعر «أوقية» الذهب بالكويت اليوم الأحد لمبلغ 539،75 دينار كويتي أي ما يعادل 1787،48 دولار أمريكي، بينما وصل سعر «الجنيه الذهب» لسعر 138،83 دينار كويتي بما يعادل 459،75 دولار أمريكي.
وباستعراض اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاحد 4- 7- 2021 ، حسب أخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:
سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،35 دينار كويتي، ويقابله 57،47 بالدولار الأمريكي.
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15،91 دينار كويتي، مقابل 52،68 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15،19 دينار كويتي، مقابل 50،29 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13،01 دينار كويتي، ويقابله 43،10 دولار أمريكي.
وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 539،75 دينار كويتي، مقابل 1787،48 دولار أمريكي.
وسجل سعر «الجنيه الذهب» لسعر 138،83 دينار كويتي بما يعادل 459،75 دولار أمريكي.
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