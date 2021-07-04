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استعدادًا لموسم الحج.. أمانة مكة تنفذ أعمال تعقيم للمشاعر المقدسة

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استعدادًا لموسم الحج.. أمانة مكة تنفذ أعمال تعقيم للمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم الحج.. أمانة مكة تنفذ أعمال تعقيم للمشاعر المقدسة
أكدت استهلاك 1104 لترات خام من المبيدات لأعمال التطهير

استعدادًا لموسم الحج.. أمانة مكة تنفذ أعمال تعقيم للمشاعر المقدسة

نفّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي بمنطقة المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم لحج هذا العام.

وبيّنت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم استهلاك 1104 لترات خام من المبيدات لأعمال التطهير والتعقيم، شملت 115 مخزنًا أرضيًّا، و1344 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 مجمع لدورات مياه، و13 موقعًا حكوميًّا، و522 مخيمًّا.

ويقوم على تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة عدد من المشرفين والفنيين، من خلال سيارات متنقلة، وأجهزة يدوية، للمحافظة على مستويات عالية من الإصحاح البيئي، وتوفير كل الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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