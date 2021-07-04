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وغزل المحلة.. الفارس الأبيض يستعد لزعيم الفلاحين بتدريبات الكرة الطائرة

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الزمالك وغزل المحلة.. الفارس الأبيض يستعد لزعيم الفلاحين بتدريبات الكرة الطائرة وغزل المحلة.. الفارس الأبيض يستعد لزعيم الفلاحين بتدريبات الكرة الطائرة

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خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات.. حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن كرة طائرة.

كما استغل البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق، لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق.. حيث ظهر تحد خاص بين الثنائي تألق فيه عواد في فترات وبن شرقي في فترات أخرى، بينما سيطر شيكابالا على فترات أخرى.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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