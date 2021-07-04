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"المطرية" تعود بهذه المناطق.. "المسند" عن "طقس الأحد": "البوارح" تنشط!

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قال: جافة وحارة.. والرياح الشمالية الغربية الرطبة على ساحل الغربي

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط نسبياً رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة؛ قد تثير بعض #الغبار جنوبي #العراق، وفي #الكويت، وربما في #الشرقية.

وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "كما تنشط الرياح الشمالية الغربية الرطبة على الساحل الغربي للسعودية".

وتابع: "تعود اليوم التوقعات المطرية مجدداً على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير وربما #الباحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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