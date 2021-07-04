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"الأمر بالمعروف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في مركز نعام بالحريق

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تهدف لتعزيز الأمن الفكري وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، حملة «ربِّ اجعل هذا البلد آمناً» في مركز نعام بالمحافظة.

تأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية ، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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