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قال فضيلة الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه باتفاق علماء المسلمين ليس فيه خلاف لكن ليس كبيرة من كبائر .

وأضاف«جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قنا «cbc»، أن الخلاف قادم ليس من أهل العلم، وكل فقهاء المسلمين يروا حجاب المرأة.

ورفض على جمعة اعتبار خلع الحجاب كبيرة من الكبائر مؤكدًا أن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه المرأة ولا يمكن أن ترتقي لمثل تارك الصلاة فهي كبيرة من الكبائر لانها فريضة إسلامية خالصة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادين، «لما واحدة تقولي أنا مش محجبة أو كانت محجبة وتركت الحجاب بعد أزمة أو مشكلة يبقى فعلت إثما تحاسب عليه».

وتساءل الدكتور على جمعة هل يمكن اعتبار إثم المرأة التي تترك الحجاب ندخلها الخسران المبين؟ مؤكدًا أنه لا يصح أن نطلق أحكام ونخلط بين الكبائر والصغائر وهناك فرق في درجات الذنوب.