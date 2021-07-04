أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه -
محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور) -
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021 -
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا -
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء -
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021 -
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

طعنها 17 مرة.. مقتل فتاة حامل تبلغ من العمر 17 عامًا على يد زوجها في تركيا

Print
مواضيع متعلقة
إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"