هذه النقاط على لسانك مؤشر على مرض خطير.. استشر الطبيب فورًا

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خاصة لدى المدخنين ومرضى فيروس الورم الحليمي البشري

كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الفم.

وذكر الخبراء أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته؛ داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.

وأشار الخبراء إلى أن مؤشرًا محتملًا آخر على المرض الخطير، يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيًّا، كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم لدى المدمنين على الكحول والمدخنين ومرضى فيروس الورم الحليمي البشري.