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ليلة لم ينم فيها الإنجليز.. احتفالات واسعة بمدن إنجلترا بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا

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ليلة لم ينم فيها الإنجليز.. احتفالات واسعة بمدن إنجلترا بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا ليلة لم ينم فيها الإنجليز.. احتفالات واسعة بمدن إنجلترا بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا
الشرطة حاولت التدخل لعدم خروجها عن السيطرة أو إضرارها بالأمن العام في ظل كورونا

ليلة لم ينم فيها الإنجليز.. احتفالات واسعة بمدن إنجلترا بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا

شهدت شوارع لندن والمدن الإنجليزية المختلفة ليلة أمس احتفالات واسعة بتأهل "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 على حساب أوكرانيا.

وحقق منتخب إنجلترا أكبر انتصار في تاريخه بكأس أمم أوروبا، وذلك بالفوز برباعية نظيفة على أوكرانيا، السبت، في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.

الإنجليزي تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا بعد غياب استمر 25 عاماً، وتحديداً منذ نسخة يورو 1996.

وفي الوقت الذي لم يحضر من الجمهور الإنجليزي في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما إلا 5 آلاف مشجع، فإن الآلاف من الجماهير الإنجليزية عبّروا عن سعادتهم بتأهل منتخب بلادهم لقبل النهائي الأوروبي بالخروج للشوارع.

وقام مشجعو إنجلترا بالخروج في مدن لندن ومانشستر، والاحتفال في الساحات الجماهيرية، برش الزجاجات والرقص في الشوارع.

وحاولت الشرطة الإنجليزية التدخل في الاحتفالات لعدم خروجها عن السيطرة أو إضرارها بالأمن العام في البلاد، ولا سيما في ظل القيود الخاصة بانتشار .

أما على مستوى اللاعبين، فقام نجوم منتخب إنجلترا في ملعب الأولمبيكو بالقفز من على لافتات الإعلانات في أرض الملعب ومنح قمصانهم للجماهير.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نجوم إنجلترا كيران تريبيير ولوك شو وماركوس راشفورد وجودي بيلينجهام وزعوا قمصانهم على الجماهير بتلك الطريقة عقب التأهل للنهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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