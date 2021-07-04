على جمعة: المنتحر ليس كافر بل قليل الحياء مع الله

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قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الانتحار جريمة والمنتحر ليس كافر ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجوز له الدعاء بالرحمة والمغفرة لافتا أن الله يحب كل الجميع وهو عالم بدوافع المنتحر .

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن الانتحار في الشرع جريمة وليس كفر لأن المنتحر يرمي نفسه في وجه الله وما يفعله قلة حياء مع الله.

وتابع أن الانتحار لا يقدم عليه إلا الأشرار وربنا عليم بدوافع المنتحر سواء النفسي وغيرها ولا يجب أن نقسو على المنتحر بإصدار أحكام ليس بكافر وإنما يعد حراما وصاحبه ارتكب ذنبًا كبيرًا سيعاقب عليه عند الله.

وأكد أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء وأن الله يحب الانسان.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الدنيا ليست دار الراحة والسعادة وإنما هي دار الاختبار والابتلاء.

وطالب الدكتور على جمعة من يفكر في الإقدام على الانتحار أن الدنيا ليس ملكه وأن ما يحدث له ابتلاء من الله وأن الله سوف يجازيه في الأخرة.

وواستطرد:«أن الله الرحمن الرحيم من صفاته الرحمة وأن يحب الجميع لذا علينا التسليم وقبول كل شيء منه وكل شيء يحدث لنا من مصائب وضيق متعلق بالأخرة ولو علم كل إنسان ما يدخره الله له لتمني أكثر وأكثر.