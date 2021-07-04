انطلاق امتحان مادة الجغرافيا بأزهرية شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، في بداية الأسبوع الثالث من الامتحانات والتي انطلقت يوم 19 من شهر يونيه الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء

أشار أبو القاسم ، إلي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.