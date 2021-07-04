اليوم ..إعادة محاكمة المتهمين ب«أحداث مسجد الفتح»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة ١٣ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح«

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.