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يزن 8 كيلوجرامات .. نجاح عملية استئصال ورم نادر من رحم سيدة بالإسكندرية (صورة)

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يزن 8 كيلوجرامات .. نجاح عملية استئصال ورم نادر من رحم سيدة بالإسكندرية (صورة) يزن 8 كيلوجرامات .. نجاح عملية استئصال ورم نادر من رحم سيدة بالإسكندرية (صورة)

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نجح فريق طبى متخصص في مستشفى رأس التين العام بالاسكندرية، في إجراء عملية جراحية ناجحة، لاستئصال ورم نادر من رحم يزن حوالى 8 كيلوجرامات، بحجم جنين في الشهر التاسع، لسيدة تبلغ من العمر 45 عاماً.

وقال مصدر طبى في المستشفى، أنه تم ايضاً استئصال المبايض والأنابيب للسيدة المريضة، مشيرا إلى أن نسبة حدوث ورم بهذا الحجم لاتتعدى 1% في المعتاد طبياً.

وأوضح المصدر أنه الفريق الطبي الذي أجرى العملية برئاسة الدكتورة خيرية عادل رئيس قسم النساءوالتوليد، بالتعاون مع الدكتور احمد عرفه وضم وكل من الدكتورة كريمة البيلى والدكتورة حنان اخصائى التخدير، واستغرقت العملية الجراحية قرابة ساعتين وتم إجراؤها على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن المريضة بحالة جيدة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

يزن 8 كيلو .. نجاح عملية استئصال ورم نادر من رحم سيدة عمرها 45 سنة فى مستشفى رأس التين بالإسكندرية (صورة)

المصرى اليوم

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