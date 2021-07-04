الداخلية تحذر الحبس أو الغرامة ..تعرف علي موعد تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني

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جددت وزارة وزارة الداخلية اعلانها أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

وأضاف البيان: «حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) وتسلم الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين

بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط».

وتابعت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».



ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة».

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير في المسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً.

-يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق – الانتظار وغيرها» دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم – مخالفة– رسوم» تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.

- يرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية

الملصق الإلكترونى - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية