أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه -
محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور) -
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021 -
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا -
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء -
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021 -
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الطقس السيء مستمر ..الأرصاد: نسبة الرطوبة لن تنخفض ولا يوجد موعد لانكسار الموجة الحارة

Print
الطقس السيء مستمر ..الأرصاد: نسبة الرطوبة لن تنخفض ولا يوجد موعد لانكسار الموجة الحارة الطقس السيء مستمر ..الأرصاد: نسبة الرطوبة لن تنخفض ولا يوجد موعد لانكسار الموجة الحارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار سوء حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا بأن القاهرة والمحافظات ستشهد ارتفاع مابين 3إلى 4 درجات خلال الأيام الحالية حتى يوم الجمعة 9 يوليو.

وأكد شاهين في تصريحات على قناة «دي إم سي» ارتفاع نسبة الطوبة تسببت في زيادة الطقس السيء مع الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا باستمرار الموجة الحارة على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد، أن فصل الصيف من الفصول قليلة التغيرات المناخية بعكس الربيع ولذلك فان التغيرات في الأحوال الجوية غالبا ما تكون محدودة والانخفاض يصل من درجتين إلى ثلاثة درجات فقط مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لذلك لن يشعر المواطنين بفارق نزول درجتين من الحرارة.

طالب شاهين المواطنين بتوخي الحذر الشديد في مواجهة حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة العالية التي تشهدها البلاد في الأيام الحالية بعدم التعرض خاصة كبار السن والأطفال من أشاعه الشمس المباشرة.

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 41 والصغرى درجة 27 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)

وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)