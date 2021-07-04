الطقس السيء مستمر ..الأرصاد: نسبة الرطوبة لن تنخفض ولا يوجد موعد لانكسار الموجة الحارة

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كشفت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار سوء حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا بأن القاهرة والمحافظات ستشهد ارتفاع مابين 3إلى 4 درجات خلال الأيام الحالية حتى يوم الجمعة 9 يوليو.

وأكد شاهين في تصريحات على قناة «دي إم سي» ارتفاع نسبة الطوبة تسببت في زيادة الطقس السيء مع الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا باستمرار الموجة الحارة على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد، أن فصل الصيف من الفصول قليلة التغيرات المناخية بعكس الربيع ولذلك فان التغيرات في الأحوال الجوية غالبا ما تكون محدودة والانخفاض يصل من درجتين إلى ثلاثة درجات فقط مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لذلك لن يشعر المواطنين بفارق نزول درجتين من الحرارة.

طالب شاهين المواطنين بتوخي الحذر الشديد في مواجهة حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة العالية التي تشهدها البلاد في الأيام الحالية بعدم التعرض خاصة كبار السن والأطفال من أشاعه الشمس المباشرة.

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 41 والصغرى درجة 27 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.