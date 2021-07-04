افتتاح 4 فصول جديدة لمحو أمية 80 سيدة في برج العرب القديم بالإسكندرية (صور)

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قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، أنه تم افتتاح 4 فصول جديدة لمحو أمية سيدات منطقة برج العرب القديمة السبت.

وأضاف أن الفصول الجديدة تستهدف محو أمية ٨٠ سيدة في عدة قرى في مناطق مختلفة، ويتم تجميع كل مجموعة من السيدات في المكان القريب لهم في منزل إحدى السيدات حتي تستطيع السيدة الحضور في مواعيد الفصل عدد ٢ _ ٣ أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى أنه في كل قرية يوجد رائدة ريفية تقوم بمتابعة السيدات في أداء الواجبات المنزلية على أن يتم إضافة السيدات الراسبات من الدورات السابقة إلى هذة الفصول.

ولفت إلى أنه سيتم إدخالها دورة أكتوبر المقبل 202، موجهاً الشكر إلى المهندسة وداد مصطفى أبوالمكارم رئيس مركز تنمية المرأة الريفية ببرج العرب القديم والقائم بأعمال محو الأمية في المركز والقرى المجاورة.

افتتاح 4 فصول جديدة لمحو أمية 80 سيدة فى برج العرب القديم بالاسكندرية (صور)

افتتاح 4 فصول جديدة لمحو أمية 80 سيدة فى برج العرب القديم بالاسكندرية (صور)