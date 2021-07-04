المصري Fact يتحقق| صراع تيجراي.. تقارير مفبركة ومسؤول أممي مزيف لتبرئة رئيس وزراء إثيوبيا

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لا تزال التوترات عالية في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا مع استمرار الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان وخطر عدم الاستقرار.

اندلع الصراع بعدما أدت الانتخابات التي أجريت في تيجراي في سبتمبر 2020، في تحدٍ للحكومة الفيدرالية إلى تصعيد التوترات في إثيوبيا.

أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد عن هجوم عسكري، بعد اتهام قوات تيجراي بالهجوم والاستيلاء على قاعدة عسكرية في ميكيلي، عاصمة الإقليم، وهي تهمة نفتها قوات تيجراي.

صراع تيجراى بين تقارير مضللة وصور مفبركة لتبرئة رئيس وزراء إثيوبيا

ومع تصاعد الأحداث في المنطقة، اندلعت حرب كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انخرط الجانبان في نشر معلومات كاذبة ومضللة. خاصة من الجانب الحكومة الإثيوبية.

«دبلوماسي الأمم المتحدة» المُزيف لتبرئة الحكومة الإثيوبية

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (EPA)، أن دبلوماسيًا كبيرًا، كان يعمل في وقت سابق مع الأمم المتحدة، د ناسبة له تغريدات يدعم فيها قضية إثيوبيا، فيما يخص إقليم تيجراي. واستشهدت بتغريداته ليكون واجهة مدافعة عن «آبى أحمد» على مواقع التواصل الإجتماعى.

كما أعاد حساب وكالة حماية البيئة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، نشر تغريدة باسم جورج بولتون، والذى كان اسم الحساب GboltonUN.

في هذا المنشور المفبرك لحساب وهمى، وصف بولتون نفسه، بأنه محلل سياسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة، واصفًا قيادة تيجراى بأنها «وحشية»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبى احمد»، فاز بجائزة نوبل للسلام، وينصح الولايات المتحدة بأن تبقى خارج الصراع.

الأمم المتحدة: لا يوجد لدينا موظف حالى أو سابق بهذا الإسم!

قام فريق المصرى Fact بالبحث عن ملف تعريف على الإنترنت لهذا الشخص على الإنترنت، ولم نجد له أي بيانات أو تصريحات باعتباره مسؤول أممى سابق«.

في ذات السياق، أكد تقرير نشره موقع بى بى سى في وقت سابق، أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة واكدت لهم أنه لا يوجد أي سجل لديهم لموظف حالي أو سابق بهذا الاسم- في سجلات الموظفين التي تعود إلى ما لا يقل عن عقد من الزمان.

ومن خلال بحث عكسي بسيط عن الصورة، استطعنا ايجاد أن صورة الملف الشخصي المستخدمة هي نفسها صورة كانت جزءًا من تحقيق أجرته صحيفة الـ «فاينينشال تايمز»، العام الماضي حول إنشاء وجوه أشخاص بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي.

المصرى Fact تتحقق.. كيف يتم إنشاء وجوه أشخاص بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي؟

في محاولة لفهم ماهية هذه الطرق القادرة على إنشاء وجوه لأشخاص عن طريق برامج الذكاء الاصطناعى، تواصل المصرى فاكت مع خبير أمن المعلومات دكتور وائل النجار، الذي قال: «أن جميع العمليات المفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعى، تم إنشاؤها بواسطة»شبكات الخصومة التوليدية للتكنولوجيا«(GANs).

بالبحث عن هذه الشبكة، اتضح انها نوع من شبكات التعلم الآلي التي اخترعها إيان جودفيلو وزملاؤه في عام 2014. بهدف التدرب على إنشاء بيانات مفبركة مشابهة للبيانات الحقيقية، يصعب على مراقب بشري أو آلي التفريق بينهما.

يشرح «النجار» ويقول: عمليات تصميم وتدريب الأدوات المستندة إلى GAN يتم الاستعانة بمصادرَ خارجيّة والتى تعرف بـ «الطرف الثالث»، بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه الأمر، حيث تُستخدم العديد من أدوات الطرف الثالث لحماية خصوصية الأشخاص الذين قد يظهرون على كاميرا مراقبة أو كاميرا لجمع البيانات، ثم بطرق الذكاء الاصطناعى يتم تغيير بالصورة بحث لا يمكن بأى شكل اكتشاف انها صورة مزيفة لشخص ما«.

لاحظنا أيضًا أنه في وقت ما تمت إزالة جميع المنشورات الموجودة ضمن هذا الحساب على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وأنه في غضون أسبوع، تم تغيير صورة الملف الشخصي عدة مرات.

في وقت من الأوقات، كان للحساب صورة الملف الشخصي للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش- ولكن لا يزال مع TwitterGboltonUN.

ثم تغير بعد بضعة أيام إلى صورة شخص آخر، ولكن بنفس اسم الحساب تمامًا.

الآن حساب هذا المسؤول الأممى المزيف عبر تويتر.. تم غلقه من ادارة موقع التدوينات القصيرة، منوهين بأن «الحساب موقوف لانه انتهك قوانين تويتر».

حرب كلامية وادعاءات مضللة من الجانبين

لم تكن الأخبار المزيفة والمضللة فقط لتزييف حقائق المجازر التي شهدها إقليم تيجراى، وانما قامت بعض الحسابات المجهولة بنشر صور مضللة تكشف اوضاع غير آدامية وتم نسبها لسكان تيجراى.

هذه الصورة على سبيل المثال، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك – تويتر) بشكل كبير في 4 فبراير 2021، يظهر فيها أطفال يشربون مياه من بركة في الشارع مع تعليقات تفيد بأن الصور تكشف عن الوضع الإنسانى البائس في تيجراى.. ولكن الحقيقة.. الصورة ليست من تيجراي!

يكشف بحث عكسي عن الصور بأن هؤلاء الأطفال ليسوا في تيجراي. فقد قامت سيدة تُدعى، ريكيك بيكيلي من شركة Green Scene Energy، وهي شركة للطاقة الشمسية تعمل في إثيوبيا. بنشر تغريدة توضح حقيقة الصورة والتى اوضحت انها التقطتها في منطقة بيلولي بالهند، أثناء التحقيق في مواقع مضخات المياه بالطاقة الشمسية. ونشرت تصحيح للصورة المضللة التي انتشرت على انها من تيجراي.

تحقيق أمريكى مُضلل لم يحدث!

في فبراير 2021، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان قالت إن القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبتها في هجوم على تيجراى في أكسوم في نوفمبر 2020. يمكن الاطلاع على التقرير من هنا

من جانبها رفضت الحكومة الإثيوبية هذه المزاعم ووصفتها بـ «المفبركة».

الإعلام الحكومى في إثيوبيا يصدر تقرير مفبرك لتبرئة الجيش الإثيوبى

وفي وقت لاحق، زعم تقرير صادر عن صحيفة «Ethiopian Herald» الموالية للحكومة أن فريق تحقيق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد زار أكسوم ولكن «لم يتمكن من العثور على مكان دفن واحد أو مقابلة أقارب» لأشخاص تقول التقارير إنهم قتلوا في مذبحة. ونشر حساب الوكالة هذا التقرير عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك».

في ذات السياق، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها لم ترسل فريق تحقيق إلى أكسوم. لكن وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد نشرت بيان عبر حسابها على تويتر، في مارس 2021، قالت انها «لم تجر تحقيقا ولم ترسل فريقا للتحقيق في الأحداث المبلغ عنها التي وقعت في أكسوم».