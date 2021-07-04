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ينتظر عودة البورصة .. في وعالميا صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021

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ينتظر عودة البورصة .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021 ينتظر عودة البورصة .. في وعالميا صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021

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استتقرت اسعار الذهب فى مصر ، صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021، مع استقرار الذهب عالميًا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة والأسواق العالمية، يومى السبت والأحد، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأحد ، 892 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 669 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6240 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، ثباتها واستقرارها عند الأسعار المرتفعة التي حققتها في ختام تداولات يوم الجمعة قبل اغلاق البورصات للإجازة الأسبوعية، بعد إعلان بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت أكبر من المتوقع في 10 أشهر حيث أكدت وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وهى أكبر زيادة في 10 شهور بينما أشارت التوقعات السابقة إلى إضافة 706 آلاف وظيفة فقط.

وينتظر الذهب عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل غدا الاثنين لتحديد اتجاه أسعاره خلال الاسبوع المقبل بعدما أغلق فى الاسبوع المنتهى على ارتفاع بنسبة 0.59%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 787.97 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،787.52 $ .

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