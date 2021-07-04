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عيار 24 يتوقف عند هذا الرقم .. في قطر صباح الاحد 4 يوليو 2021

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عيار 24 يتوقف عند هذا الرقم .. سعر الذهب في قطر صباح الاحد 4 يوليو 2021 عيار 24 يتوقف عند هذا الرقم .. في قطر صباح الاحد 4 يوليو 2021

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شهد فى قطر مستهل التعاملات المالية اليوم الاحد 4 يوليو 2021 ثبات واستقرار عند الأمس دون تغيير وسجل الجرام عيار 24 سعر 209.37 ريال تزامنا مع الانخفاض العالمى فى سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 191.92 ريال، وسجل سعر الذهب الاقتصادي فى قطر، وجاء الارتفاع الطفيف فى سعر الذهب وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع أسعار الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

مصرف قطر المركزى وأذونات الخزانة

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري .موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.17%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.17%، وذلك فى إطار سعي المصرف لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يأتى هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى قطر بداية التعاملات اليوم :

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري

الوحدة

ريال قطري

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

209.37 ريال

$57.50

سعر الذهب عيار 22

191.92 ريال

$52.71

اسعار الذهب عيار 21

183.20 ريال

$50.32

اسعار الذهب عيار 18

157.03 ريال

$43.13

سعر الذهب عيار 14

122.13 ريال

$33.54

سعر الذهب عيار 12

104.68 ريال

$28.75

اسعار أوقية الذهب

6,511 ريال

$1,788

اسعار جنيه الذهب

1,466 ريال

$402.52

اسعار كيلو الذهب

209,366 ريال

$57,502

المصرى اليوم

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