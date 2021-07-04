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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:25 صباحاً
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:25 صباحاً
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:25 صباحاً
#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:25 صباحاً
محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور)
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:19 صباحاً
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
ليلى طاهر فى حديث المفاجآت بعد إصابتها بكورونا: زعلانة أوي على سمير غانم!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 04 يوليو 2021 09:53 صباحاً
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