أهالي قرية يقتلون «سلعوة» لافتراسها مواشي وخراف بالأقصر (صور)

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تمكن أهالى قرية الروافعة التابعة لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر من قتل حيوان السلعوة المفترس الذي اثار فزعهم وخوفهم خلال الأيام القليلة الماضية وتمكنوا من قتلها والمرور بها بشوارع القرية لطمأنة الاهالى على التخلص منه بعدما هاجم الماشية والخراف والطيور .

وقال محمود خلف، أحد أهالي قرية الروافعة بمركز البياضية، إن السلعوة ظهرت منذ 3 أيام وهاجمت عدد من أحواش الماشية والطيور بالقرية، وتسببت في افتراس 7 مواشي، 4خرفان، 20 دكر بط مما أثار ذعر الأهالى والقلق على اطفالهم ..

قتل سلعوة بشوارع البياضية

واضاف ان الأهالي ابدوا تخوفهم من أن تلتهم بعد ذلك الأطفال نظرا لظهورها ليلاً ونهاراً، مما أدى إلى إعداد كمين لها وترقب مسار طريقها بشوارع القرية وعند ظهورها تمكن أحد الشباب من رشق حجر برأسها مما اصابها بالدوخة وانهال عليها ضربا ..

قتل سلعوة بشوارع البياضية

وتابع: على الفور الأهالي انهالوا عليها بالضرب بواسطة الشوم ولقيت مصرعها في الحال دون أن تصيب أي من المواطنينباى اذى، وقام عدد من الشباب بربط حبل في ارجلها وتم سحلها بشوارع قرية الروافعة فيما حرص عدد من الأهالي على التقاط الصور التذكارية بعد نجاحهم في قتلها.