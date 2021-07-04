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محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور)
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:19 صباحاً
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:18 صباحاً
وفود أكاديمية أمريكية تزور جامعة الإسكندرية لبحث تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية (صور)
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:17 صباحاً
رئيس أساقفة الإسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة.. ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:17 صباحاً
أشهر 5 فنانات شاركن في كليبات عمرو دياب.. غادة عادل إحداهن
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:17 صباحاً
السينما تعاني من ضعف الإيرادات.. 5 أفلام تكتفي بمليون و820 ألف جنيه الأحد
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اعتقال المدعي العام و3 ضباط في ألبانيا بين 38 متورطا في تجارة المخدرات والفساد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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