مطالب للسياحة والبيئة بإنشاء خريطة تفاعلية بأهم مواقع الغوص في البحر الأحمر

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دعا أيمن طاهر، خبير الغوص العالمي واستشاري السياحة البيئية، مسؤولي وزارتي السياحة والبيئة بإنشاء خريطة تفاعلية لمناطق الغوص والأنشطة البحرية في البحر الاحمر وجنوب سيناء بعدة لغات تدار عن طريق غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والمحميات الطبيعية.

وأضاف أن الخريطة التفاعلية هذه تكون بمثابة كتالوج معروضات ومنتجات وانماط الغوص والأنشطة البحرية المختلفة في البخر الاحمر حيث يتم شرح وعرض أماكن الغوص وقصة غرق السفينة حمولتها، أبعادها، العمق وموقعها، هذه الخريطة التفاعلية تقوم بعمل رجل المبيعات على مدار الساعة واليوم والاسبوع والسنة.

كما تتضمن الخريطة التفاعلية وصف كل مدنية وما بها من أماكن غوص وشواطئ وكائنات بحرية، أماكن التدريب وأماكن تواجد الحشائش البحرية، والسلاحف والثديات والقروش.

وأوضح طاهر ان الخريطة التفاعلية تعطي معلومات عن المسافات وأماكن سروح العائمات البحرية لمعرفة الزائرين البعد والمسافات من أماكن إقامتهم ومدة الوصول اليها وتحديد مناطق المحميات الطبيعية.