اليوم .. محاكمة فرنسية في جلب مواد مخدرة بالغردقة

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تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مجدي الديب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود وأحمد غلاب وإمانة عبدالله محمد أحمد ومصطفي جلال، نظر جلسات محاكمة متهمة فرنسية الجنسية في تهريب أقراص مخدرة وكوكايين بـ ٤ ملايين جنيه من خلال اخفائها بحقائبها لدي وصولها من تركيا لمطار الغردقة الدولي.

وتعود الواقعة عندما تمكنت جمارك مطار الغردقة من احباط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بحوزة سائحة فرنسية وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولة من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبة عمر البارودي، مأمور الجمرك، فى راكبة فرنسية قادمة من مطار أورلى بفرنسا ترانزيت تركيا وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عادل قرنى مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة في حقيبة الراكبة.

وتم تفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 8 آلاف قرص اكستازى المخدر و225 جرام من مواد مخدرة بين طيات الملابس وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من جمرك المطار.

وقرر سلطان صالح، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصةوقررت نيابة الغردقة حبس الراكبة ٤ أيام على ذمة التحقيقات وإحالتها للمحاكمة الجنائية.