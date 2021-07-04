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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا

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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا

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استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة جوية قادمة من ألمانيا، وعلى متنها 146 راكبا، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والأثار من أجل تنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى .

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود مع تقديم الهدايا التذكارية لهم، وتم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية لعدد من الركاب الذين لا يحملون شهادة pcr، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا لمطار الغردقة الدولي.

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