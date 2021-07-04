رفع 18 طن مخلفات في حملة نظافة جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ورفع الاشغالات والتراكمات من مختلف المناطق.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 18 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة التأمينات وشارع الشيخ سعد، وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن .