أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور) -
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021 -
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا -
استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء -
100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021 -
التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية -
وفود أكاديمية أمريكية تزور جامعة الإسكندرية لبحث تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية (صور) -
رئيس أساقفة الإسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة.. ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور) -
أشهر 5 فنانات شاركن في كليبات عمرو دياب.. غادة عادل إحداهن -
السينما تعاني من ضعف الإيرادات.. 5 أفلام تكتفي بمليون و820 ألف جنيه الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 18 طن مخلفات في حملة نظافة جنوب الأقصر

Print
رفع 18 طن مخلفات في حملة نظافة جنوب الأقصر رفع 18 طن مخلفات في حملة نظافة جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ورفع الاشغالات والتراكمات من مختلف المناطق.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 18 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة التأمينات وشارع الشيخ سعد، وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور)

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور)

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا

نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا

استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء

استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء