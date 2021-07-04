7 محركات بحث عالمية «بدون تتبع»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم اعتياد الكثيرين على التصفح عبر الإنترنت من خلال محرك البحث الأشهر جوجل.. ولكن هناك محركات بحث أخرى متاحة ولها ميزات ربما لا يعلمها الكثير، ومن أهمها الحفاظ على الخصوصية.

فلا يخفى على أحد أن محرك البحث العملاق «جوجل»، يصنف عادات التصفح لمستخدميه، ويشارك تلك المعلومات مع المعلنين.. لذا، إذا كنت لا ترغب فى تداول الخصوصية، فهناك عدد من بدائل جوجل التى تقدم تجربة بحث أفضل.. بحسب تقرير نشره موقع search engine Journal.

وعن أشهر محركات بحث غير جوجل:

1- محرك البحث ياندكس «Yandex»: تم إطلاقه عام 1997، حاملاً شعار «محرك البحث هذا لا يتتبعكم». فى إشارة إلى حماية بيانات مستخدميه. ويعتبر من أكبر محركات البحث منافسة لجوجل لأنه يقدم خدمات مماثلة مثل المتصفح والخرائط وتطبيقات الأجهزة المحمولة وخدمات الترجمة، بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكترونى. مما يجعله واحدا من أفضل محركات البحث البديلة لجوجل. ويستخدم محرك البحث ياندكس أكثر من 50 مليون زائر شهرياً، وهو أكبر محرك بحث فى روسيا. بحسب search engine Journal.

2- محرك البحث «Bing»: يمكن وصفه بأنه ثانى أشهر محركات البحث بعد جوجل. تملكه شركة مايكروسوفت، ويمكنك استخدامه فى مشاهدة مواقع أخرى لا تظهر فى نتائج البحث الأولى فى جوجل، ومن أهم مميزاته الـ Bing Video Hover: الذى يظهر لك مقاطع الفيديو غير الزائفة ويحجب أى مقاطع فيديو مفبركة لأنه يعطل أى محتوى زائف.

3- محرك البحث «StartPage»: محرك البحث الأكثر أمانًا فى العالم، يقدم إجابات من جوجل، مما يجعله الاختيار الأمثل لأولئك الذين يفضلون نتائج بحث جوجل، ولكن دون تتبع سجل البحث لديهم وتخزينه، لآن عمليات البحث تكون تحت حماية الخصوصية من إكسكويك Ixquick، وإكسكويك أول محرك بحث معتمد من الاتحاد الأوروبى. وهى أداة مدمجة تمنع التجسس وتتبع نشاطك على الإنترنت.

4- محرك البحث «DuckDuckGo»: أهم ما يميزه هو احترام خصوصيات المستخدمين فلا يتتبع تحركاتهم فى الويب، مما يعنى أنه لا توجد إعلانات تتابعهم. كما يتيح ميزة معلومات زيرو كليك «Zero-Click» والتى توفر جميع الإجابات فى صفحة النتائج الأولى.

5- محرك البحث «Yippy»: أهم مميزاته، لا يقوم بتخزين بيانات المستخدمين، كما يقوم بحجب المواقع والأفلام غير الأخلاقية، لذا يعتبر من محركات البحث الآمنة للأطفال.

6- محرك البحث «wolfram alpha»: يقوم بالإجابة عن الأسئلة التى تطرحها عليه، على عكس محركات البحث الأخرى التى تظهر لك قائمة من المواقع التى لها علاقة بالكلمات المفتاحية التى بحثت عنها. يصفه الخبراء بأنه «سيكون قاتل جوجل».

7- محرك البحث «Ccsearch»: يعتبر محرك بحث رائعا للعثور على محتوى خال من حقوق النشر. فإذا كنت تبحث عن صور أو مقاطع موسيقى لتضعها على فيديو أو تستخدمها فى مدونتك، فمحرك البحث هذا سيساعدك؛ حيث إنه يضع علامة على المواد الخالية من حقوق نشر، والعلامة هى «Creative common» وتكون باختصار «Cc».