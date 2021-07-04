٨٨ ألف طن مخلفات إلكترونية وخطة لتحويلها إلى «كنز»

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انطلقت مبادرة حكومية مؤخرًا لجمع المخلفات الإلكترونية مع إطلاق تطبيق إلكترونى «e-tadweer» لتشجيع المواطن المصرى على تجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية القديمة والتخلص منها بصورة آمنة، فى مقابل الحصول على خصومات عند شراء أجهزة جديدة فى صورة الحصول على نقاط مجانية فى مقابل الأجهزة القديمة. وقدرت دراسات حديثة لوزارة البيئة كمية المخلفات الإلكترونية المنتجة فى مصر سنويا بأنها تصل لنحو 88 ألف طن سنويا، حيث تعد المنازل ثانى أكبر مصدر للمخلفات الإلكترونية، ثم القطاع الحكومى.. فى المقابل، اعتبر الخبراء أن المخلفات الإلكترونية كنز يمكن الاستفادة منه، ولكن يحتاج إلى استثمارات متخصصة قادرة على استخلاص المكونات التى لها قيمة مرتفعة فى هذه المخلفات للاستعانة بها وإعادة تدويرها وتحقيق قيمة وعائد كبيرين، وقالوا إن معدن الذهب أحد المعادن المهمة الداخلة فى مكونات هذه الأجهزة، ويمكن استخلاصه كما يحدث فى الدول المتقدمة.

وأكدوا أهمية المبادرة للحفاظ على البيئة نتيجة التخلص غير الصحى وغير الآمن من هذه المخلفات الضارة بدون معالجة، وإهدار ثروة يمكن الاستفادة منها.

قال الدكتور وفيق نصير، أستاذ البيئة، إن مصر لديها معدلات كبيرة من المخلفات الإلكترونية سنويا، موضحا أن الاتجاه لتشجيع الناس على التخلص الآمن من هذه النفايات سيحمى البيئة من مخلفات ضارة فى المقام الأول.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ« المصرى اليوم» أن هذه المخلفات تتضمن العديد من المواد مرتفعة القيمة، وهو ما تقوم عليه استثمارات ضخمة فى العديد من الدول، حيث تعمل على إعادة تدوير هذه المخلفات وفصل المواد ذات القيمة المرتفعة منها من أجل إعادة استخدامها بصورة آمنة، موضحا أن «الذهب» يعد أحد المعادن المتواجدة فى هذه المخلفات، والتى يمكن الاستفادة منها وتحقيق عوائد مرتفعة، إلى جانب عدد كبير من المعادن النادرة ومرتفعة القيمة، والتى لا تتوافر فى العديد من دول العالم، وبالتالى أسعارها مرتفعة.

من جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن هناك حجما كبيرا من المخلفات الإلكترونية فى مصر نتيجة التوسع الواضح فى استخدامات الأجهزة التكنولوجية. وأشار إلى أن تعداد الشعب المصرى الذى تجاوز الـ 100 مليون مواطن يعكس معدلا كبيرا من استهلاك الأجهزة الإلكترونية، وبالتالى هناك مخلفات كبيرة يومية منها. واعتبر «سعيد» أن الناتج من مخلفات الأجهزة الإلكترونية «كنز» يجب الاستفادة منه، موضحا أن التجار فى قطاع الإلكترونيات والأجهزة يمكن أن يكون لهم دور كبير فى تجميع الأجهزة القديمة والمتهالكة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه المخلفات.

وتابع أنه يجب تطبيق نظام لاستبدال هذه الأجهزة بنقاط تمنح خصومات للمواطنين أو منحهم شحنات لخطوط التليفونات فى مقابل هذه المخلفات، لتشجيعهم على تجميع هذه المخلفات من أجل التخلص الآمن منها والاستفادة من هذه الأجهزة، والتى تعد مصدرا مهما لصناعات جديدة، ولكنها تحتاج إلى استثمارات متخصصة لإعادة تدويرها.

وقالت دراسة حديثة إن كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن استخدامات العالم العربى تصل لنحو 3 ملايين طن، وإن أكثر من نصفها ينتج من 3 دول، هى: مصر والسعودية والجزائر، ويصل متوسط ما ينتجه المواطن العربى من النفايات الإلكترونية سنويا إلى 6.8 كيلو.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى تصريحات سابقة، أنه جار إنشاء 7 مصانع لإعادة التدوير، وجار دمج 5 أخرى، بهدف إنشاء وحدات على أعلى مستوى لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى كل المحافظات.