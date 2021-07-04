القاهرة الثانية عربيًا على مؤشر «فنتك» عام 2021

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جاءت القاهرة فى المركز الثانى عربيا فى مؤشر التكنولوجيا المالية «فنتك» لعام 2021.

وقال التقرير إن القاهرة جاءت بالمرتبة 117 عالميًا على المؤشر، موضحا أن دبى جاءت بالمركز الأول عربيًا و55 عالميًا، ثم الرياض فى المركز 126، لتحتل تونس المرتبة 158، ثم أبوظبى 173، وجدة 186، والمنامة 196، تبعتها الدار البيضاء بالمرتبة 200، وعمّان 231، ثم بيروت 235 وأخيرًا الكويت 238.

ويستند تصنيف المؤشر للدول الصادر عن مؤسسة «findexable» للأبحاث إلى مجموع النقاط التى تسجلها فى 3 معايير أولها الحجم، والمقصود به حجم نظام التكنولوجيا المالية والهياكل الداعمة، مثل عدد شركات التكنولوجيا المالية، ومراكز التكنولوجيا المالية، ومساحات العمل المشترك والمسرّعات، والمؤثرين العالميين، والسكان. هذا بالنسبة لتصنيف الدول.

أما المعيار الثانى فهو الجودة، ويقيس أثر التكنولوجيا المالية والأداء وحجم ونمو شركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار، والفعاليات، وتوليد القيمة، والتعاون الدولى، وتصنيف موقع الويب، أما المعيار الثالث المتعلق بالبيئة، فيصنف المدن وفقًا لسهولة ممارسة الأنشطة التجارية، والبيئة التنظيمية- تدخل الجهات الرقابية لتحسين البيئة التنافسية، والحوافز المقدمة للشركات الناشئة، الرقابة على الإنترنت، بوابات الدفع، والدورات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وعالميًا، جاءت الولايات المتحدة فى صدارة مؤشر الخدمات المالية «فنتك»، تلتها المملكة المتحدة ثم إسرائيل فسنغافورة وسويسرا.

وأظهر التقرير أنه خلال عام 2020 توسَّع قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) عالميًا وماليًا، بناءً على زيادة الطلب على التكنولوجيا التى تزيد من الوصول إلى التمويل الرقمى، وفيما أظهرت التقارير السابقة أن هذا الاتجاه كان متسارعًا، فإن الفترة التى يغطيها تقرير هذا العام شهدت تدفق التنوع بين شركات التكنولوجيا المالية، مع إضافة 50 مدينة جديدة و20 دولة جديدة إلى المؤشر.

ويحدد المؤشر المدعوم من «Mambu» المراكز الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والاتجاهات، ويصنف نظم التكنولوجيا المالية لأكثر من 264 مدينة فى 83 دولة بدمج البيانات من السجلات الخاصة بـ«findexable» وتجميعها والتحقق منها بواسطة شبكة الشراكة العالمية الخاصة بها، بما فى ذلك «Crunchbase» و«StartupBlink» و«SEMrush» وأكثر من 60 اتحادًا للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.