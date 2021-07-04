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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق
طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على مناطق: (الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض)، ورياحًا نشطة على مناطق: (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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