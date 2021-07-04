"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

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طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على مناطق: (الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض)، ورياحًا نشطة على مناطق: (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.