«زي النهارده».. انتصار صلاح الدين في حطين 4 يوليو 1187

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اسمه كاملاً هو الناصر أبوالمظفر يوسف بن أيوب، وهو مولود في 1138، وتوفى في 1193، وهو مؤسس الدولة الأيوبية في مصر والشام، وقضى طفولته في دمشق وشبابه في بلاط الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى ملك دمشق،وقد أرسله إلى مصرمع عمه أسد الدين شيركوه،وبعد موت عمه شيركوه وزير الخليفة العاضد فرض نفسه وزيراً،ولمامات العاضد في 1171 نادى صلاح بالمستضىء العباسى خليفة،لتنهى بذلك الخلافة الفاطمية وصار صلاح الدين ممثلاً لنورالدين في مصر فلما توفى نورالدين شب نزاع بين الأمراء وكان صلاح الدين في مصر ينتظرالفرصة لتوحيدجبهة المسلمين وما إن تلقى دعوة أمراء دمشق هب إليها وتسلمها في 1174، ثم ضم حمص وحماة وحلب والموصل ووقع هدنة مع الصليبيين، غير أن أرناط حاكم الكرك نقض الهدنة باستيلائه على قافلة تجارية للمسلمين متجهة إلى دمشق، وأسر حاميتها ورجالها ونساءها في حصن الكرك ،ولم يستجب لأى تسويات أو تحذيرات من صلاح الدين،ورد قائلاً:«قولوا لمحمد يخلصكم»، فلم يبق سوى خيار الحرب فاتجه صلاح الدين فى1187 لحصن الكرك فحاصره ثم إلى الشوبك ثم بانياس بالقرب من طبرية لمراقبة الموقف وكان الصليبيون تحت قيادة ملك بيت المقدس ونجح صلاح الدين في إرغام الصليبيين على المسيرإليه وهم متعبون فيماأدخرقواه وجهد رجاله وهاجم طبرية،وقرر الصليبيون الزحف لطبرية لضرب صلاح الدين وعانوا الحرارة والعطش ووعورة الطريق ورابط صلاح الدين غربى طبرية عند قرية حطين،ووصل الصليبيون إلى جبل طبرية المشرف على سهل حطين في 3 يوليو 1187، وحال صلاح الدين بين الصليبيين والماء،كما أشعل المسلمون النار في الأعشاب التي حملت الريح صهدها إليهم، و«زي النهارده»فى 4 يوليو 1187 اكتشف الصليبيون أن صلاح الدين حاصرهم ليلا وحمل عليهم نهاراً فلم يبق منهم سوى ملك بيت المقدس و150من رجاله وأرناط وسيقوا إلى صلاح الدين فأمر لهم بالماء فلماشرب ملك بيت المقدس أعطى ما تبقّى منه إلى أرناط، فقال صلاح الدين:«إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذنى فينال أمانى»ثم ذكّره بفظائعه وضرب عنقه إلى أن توج صلاح الدين انتصاراته بتحرير بيت المقدس في 12 أكتوبر 1187.