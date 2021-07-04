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الأرجنتين تهزم الإكوادور بثلاثية نظيفة وتبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا

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الأرجنتين تهزم الإكوادور بثلاثية نظيفة وتبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا الأرجنتين تهزم الإكوادور بثلاثية نظيفة وتبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا

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أحرز ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين 3-صفر على الإكوادور يوم السبت وتضرب موعدا مع كولومبيا في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وأهدر ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريجو دي بول قبل خمس دقائق على الاستراحة ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز مع تبقي خمس دقائق على النهاية.

وبعد ذلك هز لاعب برشلونة الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد انتصار الأرجنتيني رغم الأداء غير المقنع.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروجواي بركلات الترجيح في وقت سابق يوم السبت، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى بقبل النهائي يوم الاثنين.

المصرى اليوم

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