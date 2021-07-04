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«المقاولون» يستدرج الطلائع وبيرامدز جاهز لـ«إنبى»

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«المقاولون» يستدرج الطلائع وبيرامدز جاهز لـ«إنبى» «المقاولون» يستدرج الطلائع وبيرامدز جاهز لـ«إنبى»

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يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، مساء اليوم، نظيره طلائع الجيش، على أرض ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى. ويدخل الفريقان المباراة وظروفهما متشابهة، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بـ29 نقطة، ويقترب بشدة من منطقة الخطر، ويدرى جيدًا عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، أن أى نتيجة بخلاف الفوز تعنى دخول الفريق دوامة الهبوط.

فى المقابل، يدخل طلائع الجيش المباراة وقد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام البنك الأهلى جمّدت رصيده عند 34 نقطة. ويلتقى، عند السابعة مساء، فريقا بيراميدز وإنبى، ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز للحاق بالمنافسة على لقب الدورى، خصوصًا أنه يحتل المركز التاسع بـ35 نقطة، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة كفيلة بوضع الفريق فى المنافسة، بينما يحتل إنبى المركز السادس بـ37 نقطة.

المصرى اليوم

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