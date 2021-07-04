أخبار عاجلة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة

Print
خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة
آل الشيخ علّق بـ"غيث وليث وإعطاء وحرمان تجسدت في حفيد إمام وابن إمام"

خلال قراءته قصيدة في

استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".

وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

عودة إلى الانخفاض من جديد.. سعر الذهب في السعودية صباح الإثنين 12 يوليو 2021

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

39 % منهم نساء.. هذا هو عدد سكان دول الخليج العربي والسعودية الأكبر

39 % منهم نساء.. هذا هو عدد سكان دول الخليج العربي والسعودية الأكبر