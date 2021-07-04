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«ميلان» يخطط للتعاقد مع نجم «أياكس»

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«ميلان» يخطط للتعاقد مع نجم «أياكس» «ميلان» يخطط للتعاقد مع نجم «أياكس»

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يسعى نادى ميلان الإيطالى للتعاقد مع الصربى دوسان تاديتش، جناح نادى أياكس الهولندى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت «سكاى سبورت إيطاليا» أن ميلان يرغب فى ضم دوسان تاديتش، من نادى أياكس، لدعم هجوم الفريق بالموسم الجديد، مشيرة إلى أن ميلان سيتحرك على الفور لحسم الصفقة، بعد إنهاء التعاقد مع صانع الألعاب الإسبانى إبراهيم دياز من ريال مدريد فى الأيام المقبلة.

وأوضحت أن تاديتش يستطيع اللعب فى كل مراكز الهجوم مع الروسونيرى، حيث يجيد، كجناح أيسر وأيمن، بالإضافة إلى القدرة على اللعب كمهاجم وهمى ولاعب وسط مهاجم. وذكرت الشبكة الإيطالية أن تاديتش يعد عنصرًا أساسيًا فى منظومة أياكس منذ 2018، حيث شارك فى 149 مباراة، وسجل 76 هدفًا، بالإضافة إلى منح زملائه 70 تمريرة حاسمة. ويبحث ميلان عن أكثر من صفقة هجومية عقب خسارة هاكان تشالهانوجلو وماريو ماندزوكيتش هذا الصيف.

المصرى اليوم

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