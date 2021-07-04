جريمة في نهاية العمر.. مسنة تقتل زوجها بالعكاز بعد 61 سنة زواج في القاهرة (تفاصيل)

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بعد مرور 63 سنة على زواجهما، أنهت مسنة، 74 سنة، حياة زوجها 84 سنة، بمنطقة مدينة نصر، بعد أن وجهت له عدة ضربات بالعكاز الخاص به على رأسه فسقط على الأرض جثة هامدة، تم القبض على الزوجة وتحرير محضر بتهمة القتل وعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر في القاهرة تلقي بلاغاً من المستشفى باستقبال رجل مسن جثة هامدة، بسبب إصابته بضربات على الرأس، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه توفي بسبب نزيف في المخ نتيجة تعرضه للضرب على منطقة الرأس تسببت في وفاته.

وكشفت التحقيقات بأن مشادة كلامية نشبت بين المتهمة وزوجها المجني عليه وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضرب زوجته بالعكاز الخاص به، فقامت المتهمة برد الضربات على رأسه.

وأكدت التحقيقات بأن الزوجة المتهمة حاولت إنفاذ زوجها بعد ضربه فاستغاثت بالجيران لنقل زوجها إلى المستشفى لإنقاذه، إلا أنه توفي بسبب حدوث نزيف داخلي في المخ، قررت النيابة العامة بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه للتأكد من سبب الوفاة.

وبمواجهة الزوجة بالتقرير الطبي والتحريات، أنكرت في البداية الواقعة وأكدت أن وقوع مشاجرة بينهما وبين زوجها المجني عليه وانه قام بالتعدي عليها بالضرب بالعكاز الخاص به وبعدها ضرب نفسه بالخطأ وسقط بعدها على الأرض، وانها حاولت مساعدته فاستغاثت بالجيران وتوفي في الحال.

وأضافت الزوجة، أن سبب المشاجرة بينهما بأنه «نادي عليها أكثر من مرة ولم تسمعه بسبب كبر سنها ففوجئت به يأتي ويضربها بالعكاز وعندما حاولت أن تبعده عنها جاء في رأسه بالخطأ ولم تكن تقصد قتله»، وأمرت النيابة العامة بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.