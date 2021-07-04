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الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021 .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021 .. موعد المباراة والقنوات الناقلة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021 .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تتجه الأنظار صوب المباراة المرتقبة التي سيخوضها منتخب الأرجنتين، فجر اليوم الأحد أمام الإكوادور في كوبا أمريكا 2021.

المباراة ستجمع المنتخبين على ملعب «ماني جارينشا الوطني»، وذلك في ختام مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021

وتقام مباراة الأرجنتين والإكوادور في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة واالرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لتجاوز عقبة الإكوادور من أجل بلوغ نصف النهائي، حيث سيلعب مع الفائز من موقعة أوروجواي وكولومبيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2021

وستقوم قنوات «بي إن سبورتس ماكس 5» و«بي إن سبورتس ماكس 6» بنقل المباراة حصريا في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الأرجنتين للتتويج بأول لقب في كوبا أمريكا منذ 1993، كما يأمل ميسي في الظفر بأول لقب مع «التانجو».

يذكر أن طرفي نصف النهائي الأول قد تحدد، وذلك بعد تأهل البرازيل وبيرو على حساب تشيلي وباراجواي.

المصرى اليوم

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