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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرى الداخلة

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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرى الداخلة نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرى الداخلة

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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأعمال الجارية بقريتي الصحوة والأمان بمركز الداخلة، وذلك في إطار أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجا

حيث وجهت بسرعة تجهيز الوحدة الصحية بالصحوة التي تم انشائها على مساحة 3000 م٢ والإنتهاء من أعمال اللاند سكيب والتأثيث بتكلفة ٩ مليون جنيه، وتوفير الكوادر الطبية والإدارية لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين .

كما تفقدت محطة مياه الشرب بالقرية والتي تم إحلالها وتجديدها بتكلفة ٣ مليون جنيه بالإضافة إلى حفر بئر مياه شرب جديد بتكلفة ٤.٢ مليون جنيه، لخدمة القرية والقري المجاورة، وكذلك تفقد أعمال صيانة مدرسة الصحوة الإعدادية المشتركة موجهة بإنشاء جناح تعليمي ملحق.

كما وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية بقرية الأمان البالغ تكلفتها ٧ مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية لأهالي القرية والتي ينتهي العمل بها خلال ٨ أشهر، كما تفقدت أعمال صيانة وتطوير مدرسة الأمان بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.

المصرى اليوم

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