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قال مجدي أبوفريخة، رئيس اتحاد السلة، إن لائحة التعادات سيتم تطبيقها في الموسم الجديد، بعد حصول الاتحاد على موافقة جميع الأندية.

وأضاف مجدي أبوفريخة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن اتحاد كرة السلة، قد منح جميع الأندية مهلة 15 يوما، لتلقي مقترحاتهم قبل تنفيذ القرار، ولكن اتحاد كرة السلة لم يتلقى أي اعتراض ولذلك قرر تطبيق اللائحة.

وأفاد مجدي أبوفريخة، إن الهدف من تطبيق هذه اللائحة، هوالحفاظ على تقارب المستوى بين الأندية مما يزيد من قوة الدوري، ويعود بالفائدة على المنتخب، والاستفادة بشكل أكبر من قاعدة الناشئين بالأندية.

كما هاجم مجدي أبوفريخة، الإعلام والذي وصفه بالمضلل، والذي اعتبر إن اتحاد كرة السلة، قام بتطبيق هذه اللائحة من أجل إسقاط الزمالك بعد تتويجه بدوري السلة، قالا: «للأسف الاعلام المضلل، قد يتسبب في كارثة بسبب الأخبار التي ينشرها حول اللائحة الجديدة والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي».

وأكد: «هناك اعلام مضلل، حد إعلامي في أحد القنوات الخاصة، قال إن اتحاد السلة عمل اللائحة علشان يوقع نادي الزمالك، ده حرام يكون إعلامي، وأنه يوصف اتحاد السلة بالشكل ده ويهيج الجماهير بالكذب».

وواصل: «لا نحارب الزمالك، واللائحة لم تستهدف نادي بعينه، وجاءت قبل انتهاء الموسم بعدة أشهر، ولو فريق ضعيف مش هياخد البطولة، هو واخد اللقب يعني أقوى نادي، مش نادي ضعيف، الفلوس دي هتتوزع على ناس كتير منها الأندية الأول، أنا مش باخد الفلوس للاتحاد».

واختتم: «بعد نهاية الدوري في أندية اعترضت، ولكن قرار اللائحة نافذ 100%، الرسوم دي يقررها مجلس الإدارة».