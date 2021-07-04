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غريب.. لماذا طلب من شاب أن يحطم سيارته البورش؟

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فيديو غريب.. لماذا طلب من شاب أن يحطم سيارته البورش؟ غريب.. لماذا طلب من شاب أن يحطم سيارته البورش؟
ثمنها مليون دولار.. وهذا أغرب رد سمعته الشرطة

فيديو غريب.. لماذا طلب من شاب أن يحطم سيارته البورش؟

هل يلعب جنون الثروة برأس صاحبها حتى يقدم على أغرب السلوكيات؟ يبدو أن هذا ما حدث مع رجل بريطاني وهو يمنح شابًا مفتاحًا ميكانيكيًا ضخمًا، ويطلب منه أن يحطم مقدمة سيارته البورش، والتي يبلغ سعرها أكثر من مليون دولار.

وتحت شعار "حطم سيارتي أرجوك"، تروي صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أن البريطاني ريان هامبروك، 28 عامًا، لم يصدق عينيه، وهو يلتقط المشهد الغريب على طريق فولكستون في مدينة دوفر، بمقاطعة كنت، وذلك أثناء عودته من عمله مساء يوم 25 يونيو الماضي.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه "هامبروك"، زوجان يقفان على الرصيف بجوار سيارتين من طراز بورش؛ إحداهما كايمان حمراء والأخرى كاريرا جي تي سوداء.

ويقف معهما شاب في أواخر سن المراهقة، قبل أن يقفز على سور معدني، ليسلمه الرجل مفتاحًا ميكانيكيًا ضخمًا.

ولدهشة وذهول "هامبروك"، يبدأ المراهق في ضرب وتحطيم غطاء محرك السيارة السوداء بلا هوادة، بينما يبدو أن الرجل يوجهه إلى أين يجب أن يضرب السيارة.

وهكذا ظل المراهق يضرب السيارة باستخدام الأداة المعدنية بأقصى ما يستطيع لمدة 50 ثانية قبل ينزع الرجل المفتاح منه.

وعقب نشر "هامبروك" للفيديو الغريب على مواقع التواصل، تكهن بعض مشاهديه بأن مالك السيارة هو من كان يشجع الشاب على تحطيم السيارة.

وعن سبب التقاط الفيديو، يقول "هامبروك"، ظننت أن من يفعلون ذلك لا يمتلكون السيارة، وربما هناك جريمة تحدث ولابد من التقاط ما يحدث بالكاميرا.

ويضيف "هامبروك": "لقد صدمت عندما رأيت ذلك المشهد، إنه ليس شيئًا نراه يحدث كل يوم".

أما أغرب ما حدث حسب الصحيفة، فهو تصريح المتحدث باسم شرطة كنت، والذي قال: "تلقت شرطة كنت تقريرًا عن أضرار جنائية محتملة لسيارة في طريق فولكستون ، دوفر في الساعة 6.10 مساءً يوم الجمعة ، 25 يونيو 2021، وعندما توجّه الضباط إلى المالك المسجل للسيارة وتحدثوا معه، قال لهم إنه أعطى الإذن بالتسبب في الضرر ولم يتم تسجيل أي مخالفات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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