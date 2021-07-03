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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها، مشيرة إلى أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم أعطاني الأمل واليقين بأن مصر سترجع لمكانها الطبيعية في الريادة، موضحة أن مصر دولة عظيمة وعريقة وأفريقيا تعلم جيدا قدر مصر، والعالم أجمع يرى حجم التغيير والتطوير الذي يحدث في مصر حاليًا.

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صلاح جاهين قال: «البنت زي الولد مش كمالة عدد»، مشيرة إلى أنه من الناحية السياسية هذا تشريف للمرأة المصرية بشكل عام خاصة في عهد الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي.

وتابعت: «حسيت أن ربنا كرمني أني أكون أكبر سنًا في رئاسة البرلمان»، معقبة: «كل يوم وكل ساعة هناك تجربة إنسانية في عهد الرئيس السيسي»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يبني ويعمر.