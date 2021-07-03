محافظ الغربية يتابع استعدادت امتحانات الثانوية العامة

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات مديرية التربية والتعليم لأداء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل، حيث أطلع محافظ الغربية على المحاضر التنسيقية التي تم توقيعها مع مديرية أمن الغربية لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان، مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب داخل كل لجنة، مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير 75 سيارة للمرور على اللجان.



أوضح وكيل الوزارة، تجهيز 128 لجنة منها 111 لجنة للمنتظمين و15 لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 31571 طالب إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين بطاقة 826 سرير وكافة وسائل الإعاشة.



كما عرض المهندس ناصر حسن ما اتخذته المديرية من إجراءات لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020 -2021 وعلى رأسها التأكد من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، تجهيز الاستراحات بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة لاستقبال السادة المعلمين ،المرور على جميع اللجان المرشحة داخل المديرية للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، تطهير وتعقيم الحجرات، فرش اللجان بعدد 14 طالب فقط ،التأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة ،ذلك إلى جانب المتابعة اليومية على مدار الساعة لصلاحية خدمة الإنترنت في مقار اللجان الإلكترونية.



أكد الدكتور طارق رحمي ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وألا يزيد عدد الطلاب عم 14 طالب داخل اللجنة، كما وجه المحافظ، السادة رؤساء المدن والأحياء لعمل ممر أمن من الفراشة لتنظيم دخول الطلبة إلى اللجان أسوة بالعام الماضي ومنع الأسواق في محيط اللجان ومنع الباعة الجائلين ونظافة محيط اللجان.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم 2 أغسطس و5 أغسطس لمدارس STEM و3 أغسطس لمدارس المكفوفين.