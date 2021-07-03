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الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بالفوز على التشيك .. ملخص المباراة

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الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بالفوز على التشيك .. فيديو ملخص المباراة الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بالفوز على التشيك .. ملخص المباراة

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فازت الدنمارك 2-1 على جمهورية التشيك في مباراة متكافئة بدور الثمانية في بطولة أوروبا يورو 2020 لكرة القدم اليوم السبت 3-7-2021 لتبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ حصد اللقب القاري في 1992.

وافتتحت الدنمارك التسجيل في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من توماس ديلاني بعد ركلة ركنية، وأضاف المهاجم كاسبر دولبرج الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من يواكيم مايله.

وقلص باتريك شيك مهاجم التشيك الفارق بعد الاستراحة بأربع دقائق بعد تمريرة عرضية من فلاديمير كوفال ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ويتقاسم صدارة الهدافين مع كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال.

وضغطت التشيك في الشوط الثاني لكن الدنمارك صمدت لتخرج بالانتصار وتتأهل لقبل النهائي في ويمبلي، حيث ستلعب ضد أوكرانيا أو إنجلترا.

المصرى اليوم

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