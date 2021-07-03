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حفيدة محمد نجيب: نرفض إظهار الدولة المصرية لا تحترم رموزها

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حفيدة محمد نجيب: نرفض إظهار الدولة المصرية لا تحترم رموزها حفيدة محمد نجيب: نرفض إظهار الدولة المصرية لا تحترم رموزها

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قالت رغدة حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب، إن جميع أسرتها كانت معترضة على الشكل الذي خرجت به شقيقتها نبوية رغم معاناتهم المادية، مشيرة إلى أن نبوية كانت لديها مشاكل مادية كبيرة وقامت بعمل استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح ، وبالفعل الرئيس استجاب لكل طلباتها الشخصية ولكنها تحدثت عن فرد واحد فقط.

وأضافت «رغدة»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «نحن اعترضنا على استغاثة شقيقتي بسبب الأسلوب والطريقة التي خرجت وتحدثت بها، لأنه لا يصح أن نخرج ونقول إحنا عايزين، أو أننا نقول إن حالتنا المادية صعبة.. هذا لا يليق باسم جدنا الراحل محمد نجيب».

وتابعت: «الجميع يعلم بساطة حال الأسرة والأمر الذي لا يعيبها في شيء أو يقلل منها والأهم أن هذا لم ولن يكن سببًا في جعلنا نسلك مثل هذا السلوك المرفوض شكلًا وموضوعًا لطلب المساعدة المادية مما يستدعي أن نؤكد رفضنا الشديد لهذا المقطع ونُخلي مسؤوليتنا عن محتواه بشكل تام».

وشددت على رفض محاولة شقيقتها في إظهار الدولة المصرية كدولة لا تحترم رموزها، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم الرئيس الراحل محمد نجيب بأفضل صورة وأطلق اسمه على واحدة من أكبر القواعد الحربية بمصر عام 2017.

المصرى اليوم

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