الحرارة سجلت 49.5 درجة مئوية.. كندا تسجل 719 حالة وفاة بسبب اللهيب

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أودت موجة الطقس السئ غير المسبوقة في كندا بحياة 719 شخصًا على الأقل.

وقالت رئيسة هيئة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، ليزا لابوينت: «من المحتمل أن يكون الطقس المتطرف الذي شهدته المنطقة، عاملًا مهمًّا ساهم في زيادة عدد الوفيات».

وتم الإعلان الخميس الماضي عن تسجيل حوالي 486 حالة وفاة خلال الأيام الخمسة السابقة في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195 % عن المعتاد خلال تلك الفترة من العام.

وذكرت أن أغلب الضحايا من كبار السن، والعديد ممن لقوا حتفهم في موجة الحر كانوا يعيشون بمفردهم، ومنازلهم لم تتم تهويتها.

وسجلت درجات الحرارة إلى 49.5 درجة مئوية.